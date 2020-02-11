Игорь Артамонов — на пятом месте в медиарейтинге губернаторов ЦФО

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг губернаторов по итогам января 2020 года. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов занял 5-е место среди глав регионов ЦФО. На этом же месте Игорь Артамонов располагался по итогам 2019 года.

Первое место в медиарейтинге традиционно занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором — глава Подмосковья Андрей Воробьев, на третьем и четвертом местах — губернаторы Тверской и Тульской областей Игорь Руденя и Алексей Дюмин.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 53 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.