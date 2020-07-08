Игорь Артамонов наградил многодетные семьи области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с многодетными семьями региона и поздравил их с Днем семьи, любви и верности. Встреча проходила в режиме видеоконференции. Руководитель области поприветствовал 30 семей из разных районов, которые вместе со своими детьми вышли на видеосвязь.

Представители администраций районов вместе со специалистами соцзащиты передали награждаемым семьям медали «За любовь и верность». Эта награда учреждена в 2008 году Фондом социально-культурных инициатив , ей награждаются супруги, прожившие в браке не менее 25 лет.

«На сегодняшний день 390 семей удостоены данной награды. Среди семей, которых мы сегодня чествуем, 24 прожили в браке более 25 лет. Это серьёзный срок, это почти четверть или треть всей жизни. А шесть семей прожили вместе более 50 лет. Вы являетесь примером взаимоотношений и воспитания подрастающего поколения. Спасибо за ваш труд, за рождение и воспитание детей, за укрепление ценностей материнства и отцовства», – обратился к семьям Игорь Артамонов.

Также были подведены итоги областного публичного конкурса на определение лучшей семьи года. Он проводится в одиннадцатый раз. Победители определяются по пяти номинациям: «Лучшая трудовая династия», «Лучшая творческая семья», «Лучшая спортивная семья», «Лучшая опекунская или приемная семья», «Самая трудолюбивая семья».

Победители этого конкурса – пять семей — награждаются микроавтобусами Газель. Еще пять семей, занявшие второе место, получили легковые автомобили Лада Гранта. Призеры конкурса, занявшие третье место, награждаются комплектами бытовой техники.

«Вопросы всесторонней поддержки семей — это ключевая задача государства и региональной власти, — сказал Игорь Артамонов. – Результатом этой работы является стабильный рост многодетных семей. У нас в регионе только за первое полугодие прибавилось 293 многодетные семьи. Всего же в субъекте почти 14,5 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 47 440 детей»

В Липецкой области приняты меры, направленные на материальное и моральное поощрение семей, имеющих детей.

В регионе своевременно выплачиваются пособия в связи с рождением и уходом за детьми, предоставляется возможность отдохнуть и поправить свое здоровье беременным женщинам, детям и родителям по бесплатным социальным путевкам, для многодетных семей предусмотрена льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная оплата жилищно — коммунальных услуг, областной материнский капитал, ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в размере прожиточного минимума.

Ежегодно проводятся публичные конкурсы для многодетных семей и семей имеющих детей, в рамках которых победители награждаются автомобилями и другими ценными подарками.