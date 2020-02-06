Игорь Артамонов общался с журналистами почти 2 часа

Почти два часа длилось общение главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова с журналистами федеральных и региональных средств массовой информации в ходе вчерашней пресс-конференции. Она собрала около 100 участников.

В начале встречи Игорь Артамонов представил информацию в виде презентации о результатах работы в 2019 году. Журналисты задали более 30 вопросов по самым разнообразным проблемам, волнующим липчан. В частности, речь шла о будущем Липецкого механического завода (ЛМЗ), который базируется на производственной площадке уже давно ничего не производящего липецкого тракторного.

ЛМЗ приступил к работе над оборонным заказом. «Предприятие нужно обеспечить современным оборудованием и уже можно будет говорить о возрождении производства, – сказал Игорь Артамонов. – Нам сейчас нужно расшевелить местные производства, чтобы они развивались и создавали внутренний региональный продукт». Глава региона добавил, что и привлечение инвесторов крайне важно для Липецкой области. Игорь Артамонов подчеркнул, что сегодня регион заинтересован в компаниях с экологичным производством.

Также руководитель области ответил на вопрос журналистов о перспективах социальных контрактов. Липецкая область – один из первых российских регионов, где заработал новый механизм оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта. В этом году значительно увеличились выплаты по соцконтрактам. Так, на развитие предпринимательства предусмотрена выплата до 250 тысяч рублей.

«У нас сейчас ажиотаж по соцконтрактам. Сначала не было желающих, сейчас их сотни. Наша задача получить хороший результат от этой программы, понизить уровень бедности и вовлечь людей в воздание регионального продукта. Сейчас мы активно работаем с бизнесом и банками, чтобы можно было заключать соцконтракты в городе и развивать микробизнес», – сообщил Игорь Артамонов.

Кроме того, Игорь Артамонов рассказал журналистам, каким объектам в Ельце в ближайшее время будет уделено особое внимание. Это ДК «Эльта», стадион «Труд», здание бывшей табачной фабрики. Помимо реконструкции архитектурных и спортивных объектов в этом году должны провести замену коммуникаций на улице Коммунаров и положить там новый асфальт. «Мы продолжаем переговоры по сохранению исторического наследия Ельца. В скором времени состоится встреча с министром культуры России. По Ельцу мы запланировали большую программу», – отметил Игорь Артамонов.