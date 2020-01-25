Игорь Артамонов обсудил перспективы развития проекта «Яндекс. Лицей» в регионе

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов обсудил перспективы развития проекта «Яндекс.Лицей» и IT – компетенций в кадровом потенциале региона. В детском технопарке «Кванториум» прошел meet up «Яндекс.Лицей в Липецкой облаcти», посвящённый этим вопросам. На встрече также присутствовали руководитель проекта Марина Суслова, преподаватели школ, вузов, центра «Стратегия», представители управления образования региона.

В начале общения Игорь Артамонов отметил важность обучения школьников программированию, развитию цифровых компетенций среди педагогов. «Рад, что проект «Яндекс. Лицей» существует в Липецкой области, мы — одни из лидеров в стране, есть филиалы в разных районах. Это дает нам надежду нас светлое технологичное будущее. Будем поддерживать и помогать вам», — сказал Игорь Артамонов.

Директор «Яндекс.Лицея» Марина Суслова отметила высокие результаты по итогам реализации проекта на территории региона. Липецкая область — лидер по количеству населенных пунктов в проекте среди всех субъектов страны. IT – площадки представлены в 14 районах региона,на которых основам программирования обучается 251 школьник. Юные липчане показывают хорошие рейтинге и входят в топ-100 лучших учеников первого курса «Яндекс.Лицея». Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе. Сегодня в регионе работают 20 педагогов в 22 группах (очный и дистанционный формат).

Программа обучения рассчитана на два года. Сначала восьмиклассники изучают язык Python, потом осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. «За два года дети осваивают все необходимые знания, на базе которых могут самостоятельно работать в небольших IT-компаниях», — отметила Марина Суслова.

Проект необходимо расширять и делать доступным для взрослых, отметил Игорь Артамонов. «IT – специалисты будут востребованы, работодатели заинтересованы в в высокотехнологичных кадрах. Готовы сотрудничать и обсуждать с вами и центром занятности создание обучающих курсов, на которых люди могут переквалифицироваться в программистов и найти достойную работу», — отметил Игорь Артамонов.

Представители нескольких IT-компаний, которые работают на территории региона, рассказали о нехватке кадров. Они готовы приглашать школьников на экскурсии и проводить цифровые уроки совместно с учителями. Необходимо, чтобы и высшие учебные заведения региона успевали за современными тенденциями, отметил глава региона.

«Будем поддерживать эту отрасль. IT — наше приоритетное направление. Очные группы «Яндекс. Лицея» откроются в районах, где их пока нет. Будем работать с вузами, подумаем о поддержке учителей математики. Задача — стать субъектом №1 в IT — сфере», — сообщил Игорь Артамонов.