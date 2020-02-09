Игорь Артамонов обсудил вопросы экологии с Алексеем Карякиным

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с руководителем Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, главным государственным инспектором РФ по охране природы Алексеем Карякиным.

Алексей Карякин рассказал, что на территории Липецкой области в 2020 году планируется проведение проверок 98 объектов, негативно воздействующих на окружающую среду. Также он сообщил, что в текущем году его ведомство особое внимание будет уделять сфере обращения с отходами, в том числе проверкам региональных операторов и предприятий, эксплуатирующих полигоны. Обсуждая работы по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, собеседники затронули тему проводимой в Липецкой области рекультивации выведенных из эксплуатации полигонов.

В ходе встречи также были затронуты вопросы реализации в Липецке федерального проекта «Чистый воздух», для контроля за которым в Центрально-Черноземном управлении сформирован и укомплектован специальный отдел государственного экологического надзора.

Одним из крупнейших предприятий, воздействующих на окружающую среду и подлежащих федеральному экологическому надзору, осуществляемому Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, является Новолипецкий металлургический комбинат. В мае прошлого года было подписано четырехстороннее соглашение между Минприроды России, Росприроднадзором, администрацией Липецкой области и ПАО «НЛМК», суть которого – соединить усилия региональной и федеральной власти, бизнеса, создать эффективную систему мониторинга, которой будут доверять люди.

По итогам встречи Игорь Артамонов и Алексей Карякин приняли решение о проведении расширенного совещания с привлечением всех заинтересованных сторон для рассмотрения хода реализации федерального проекта «Чистый воздух» на территории Липецкой области.

«Жители региона – первые, кто заинтересован в результатах этой работы. Власть будет участвовать в выполнении всех проектов, контролировать их с привлечением общественного мониторинга. Рассчитываем, что липецкий воздух станет чище, и в ближайшие годы жители почувствуют это на себе», – добавил Игорь Артамонов. Он выразил уверенность, что совместная работа и в дальнейшем будет эффективной и результативной.