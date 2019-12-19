Игорь Артамонов ограничил рост тарифов на коммунальные услуги в 2020 году

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление, которое ограничивает рост тарифов на все коммунальные услуги без исключения.

Подъем платежей за услуги в сфере ЖКХ выше, чем определено постановлением, будет невозможен. Он ограничен предельными индексами: на первое полугодие – 0%, на второе полугодие – не более 6%.

Такая политика нашего региона соответствует государственной. В то же время принимаемые тарифы за коммунальные ресурсы в 2020 году в Липецкой области будут ниже индекса, установленного постановлением Российской Федерации.

Данное постановление главы региона ограничивает рост тарифов на все коммунальные услуги без исключения. Так, к примеру, плата липчан за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами останется на уровне 2019 года, говорится в сообщении на сайте областной администрации.

Снижение коммунального бремени на граждан Игорь Артамонов назвал в числе главных задач, стоящих перед областной властью.

«Мы будем жестко контролировать все принятые решения, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Опыт показывает, что, в частности, внедрение прогрессивных технологий энергосбережения приводит к повсеместному снижению энергозатрат на отопление и освещение как на промышленных объектах, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве».