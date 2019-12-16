Игорь Артамонов ответил на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте»

Глава Липецкой области Игорь Артамонов ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире, который прошел в социальной сети Вконтакте. Это первый опыт общения такого рода (ранее губернатор отвечал на вопросы только в телеэфире). Обошлось не без накладок. Эфир начался немного позже анонсированного и прервался неожиданно. Тем не менее даже в эти 40 с небольшим минут глава региона успел затронуть многие больные темы, которые волнуют липчан.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА (по производству обуви) В ССЁЛКАХ

У предпринимателя, который решил открыть производство, видимо, нет необходимых для этого документов. Он понесет за это ответственность. Подождем заключения экологических служб. Думаю, ничего там не будет построено, как и в других местах, где возможен вред экологии.

КОГДА ОТКРОЕТСЯ МОСТ В НОВОЙ ЖИЗНИ

Мы рассчитываем в 2020 году начать и закончить строительство. Опыт возведения Лебедянского моста показал, что это возможно.

О ДОРОГАХ

Главам поселений дано задание провести сходы граждан, на которых они должны принять совместное решение: какие дороги, исходя из того бюджета, который у них есть, будут делать в первую очередь.

О ДОРОГАХ И КОММУНИКАЦИЯХ К ВЫДЕЛЕННЫМ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКАМ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Договорились с главами районов, что там, где будут подтверждать возможность строительства, мы будем вкладывать в дороги и инфраструктуру в первую очередь.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЛИПЕЦКЕ И ОБЛАСТИ

Перспективы громадные. У нас две прекрасные зоны экономические. И нам успешно удается привлекать туда новые объекты.

О ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ

В этом году порядка 250 квартир детям-сиротам в этом году предоставлено. Все, что мы можем сделать, мы делаем. И делаем больше в 5 раз, чем должны делать по закону.

О РАЗВИТИИ ВУЗОВ В РЕГИОНЕ

Этот вопрос — к министру, не моя компетенция. Что касается техникумов, планируем менять программу подготовки в соответствии с требованиями работодателей.

О СПОРТЕ

Поддерживать будем массовые и медальные виды спорта.

О БУДУЩЕМ ФК «МЕТАЛЛУРГ»

Работа со спонсорами ведется. Если клуб выйдет в ФНЛ, возможно, примем решение о финансировании команды для участия в соревнованиях.

О СПОРТКОМПЛЕКСЕ «КАТЯЩИЕСЯ КАМНИ»

Федеральные деньги, которые выделяют на строительство объекта, уже закреплены. Добавив часть региональных средств, возведут футбольный манеж. Во втором «камне» будут 50-метровый бассейн и тренировочная ледовая площадка. Планируется построить еще один объект с большим количеством саун, джакузи и небольших бассейнов. Надеемся, инвестор не передумает.

О ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТ ВОСПИТАТЕЛЯМ ДЕТСКИХ САДОВ

Деньги в бюджете заложены на эти цели. Нужно только дождаться зачисления. Начнем контролировать это с 1 января, чтобы не было никаких спекуляций с повышением зарплат бюджетникам.

О «КВАДРЕ»

Работа с «Квадро» может строиться следующим образом: это судебная работа, жалобы в прокуратуру и УФАС. Кроме того, это установка энергоэффективного оборудования и участие в программе капремонта по теплоизоляции дома. Других методов борьбы нет.

ШКОЛА НА УЛ. 50 ЛЕТ НЛМК. КОГДА ДОСТРОЯТ?

Думаю, 1 сентября следующего года дети пойдут в школу.

О СВЕТОФОРАХ, ПЕРЕХОДАХ И «ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ«

Решение принимает мэрия с ГИБДД. Пишите туда, чтобы рассматривали заявление и давали ответы. Важно найти баланс между безопасностью и «запруженностью» улиц светофорами.

ОБ ОТКРЫТИИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Мы стремимся, чтобы был один телефон. Чтобы люди писали не только губернатору: «У меня крыша протекла, у меня батарея холодная». А первое, что они сделать: набрать телефон Единой диспетчерской службы. Будем четко следить за ответами и действиями ресурсников. Где будет хамство и затягивание сроков, будем применять управленческие меры воздействия.

ХВАТИТ ЛИ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ НА ИСПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ЖЕЛАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ?

И десяти бюджетов не хватит. Желаний больше, чем возможностей.

О ЗАДАЧАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Выполнить все социальные обязательства, которые есть. Повысить зарплаты бюджетникам. Начать строить «Катящиеся камни». Доделать дороги, которые должны сделать, сдать школы начать строить новые школы.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В ЕЛЬЦЕ

Не нужно столько кресел, столько доноров просто нет. Приняли решение организовать в первой больнице четыре кресла с хранилищем крови. И будет автомобиль с необходимым оборудованием, который будет доезжать до доноров.

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ХУРМУ?

Люблю, но она калорийная очень.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

В этом году мы вложили полмиллиарда в оборудование. Это уже дало эффект. Новые ФАПы сдаются, поликлиники в Добром и Чаплыгине планируются, достраивается хирургический комплекс онкоцентра. Продолжение ремонта в областной больнице.

О ПЛАНАХ ПО МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ ЛИПЕЦКА

Многоэтажная застройка мне не нравится. Если же жители будут согласны, должно быть понятно, почему. Возможно, застройщик построит социальный объект рядом, к примеру, поликлинику. Жителям должно быть комфортно.

ГОД ЕЛЬЦА. КАКОЙ ОН БЫЛ?

Руководитель Ельца доложил, что они освоят деньги по нацпроектам все. Дороги, парки, скверы, благоустройство — все будет выполнено. С негодяями-подрядчиками перешли в судебные отношения.

О РАСЧИСТКЕ РЕК

В этом году расчистили 3 небольшие речки в области. В следующем хотим купить немецкий аппарат для выкоса камыша и углубления дна. Будем усиливать эту работу.

О ВЫХОДНОМ 31 ДЕКАБРЯ

Смысла в таком решении не вижу.

О НАМЕРЕНИЯХ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В 2024 ГОДУ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Я похож на неадекватного человека?