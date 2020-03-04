Игорь Артамонов поздравил митрополита Липецкого и Задонского Арсения с 65-летием

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов накануне поздравил митрополита Липецкого и Задонского Арсения с 65-летием со дня рождения. Глава региона вручил ему юбилейную медаль «Во славу Липецкой области», пожелал здоровья и всего самого доброго.

Затем состоялась дружественная беседа по вопросам взаимодействия церкви и общества. «Уверен, что регион и митрополия будут вместе развиваться и процветать, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Сохранение традиций, приобщение молодежи к духовным ценностям и достижениям культуры позволяют укрепить надежную связь между поколениями. Все это имеет огромное значение для воплощения в жизнь идей гуманизма и добра».

В свою очередь Высокопреосвященнейший митрополит Арсений отметил, что все время пребывания и служения в Липецкой области чувствует поддержку единомышленников. Он поблагодарил руководителя региона за взаимодействие с епархией, выразил надежду на продолжение сотрудничества и пожелал помощи Божией в работе на благо жителей и всей Липецкой области.