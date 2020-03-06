Игорь Артамонов поздравил женщин с наступающим праздником игрой на саксофоне

Необычный подарок сделал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов липчанкам в преддверии 8 Марта. Как и в прошлом году, он сыграл на саксофоне вместе с Государственным духовым оркестром областной филармонии.

Он исполнил композицию «Маленький цветок». Сюрпризом для женщин стало и то, что на рояле играл заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов. Такой музыкальный подарок вызвал овации женщин.

«Дорогие, любимые женщины! Не зря говорится, что хочет женщина, то хочет Бог. Вы даете жизнь, вы оживляете все вокруг себя, и это так заметно. Не случайно ваш праздник пришелся на весну, когда вся природа просыпается, звенит новыми звуками и красками. Преклоняюсь перед вами, желаю вам здоровья, спокойствия, всегда быть любимыми и любить», — сказал Игорь Артамонов.

Праздничный концерт прошел в областном центре культуры, народного творчества и кино. На сцене чествовали лучших представительниц различных профессий. Липчанок также торжественно поздравили председатель областного Совета депутатов Павел Путилин и председатель липецкого отделения Союза женщин России Вера Урываева.