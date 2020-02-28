Игорь Артамонов принял участие в открытии ресурсного центра РОСНАНО в Ельце

Региональный ресурсный центр программы «Школьная Лига РОСНАНО» открылся в Ельце на базе школы № 12. Участие в церемонии принял глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что это событие – важный шаг в развитии системы образования Липецкой области.

На базе ресурсного центра школьники смогут углублённо изучать естественные науки, а учителя получат доступ к методическим материалам, выходящим за пределы общеобразовательной программы. Кроме Ельца подобные ресурсные центры открыты в 27 российских регионах, в работу вовлечены более 1000 школ страны, в том числе шесть – из Липецкой области.

«По большому счёту этот центр – одна из точек, которая будет координировать деятельность школ в регионе. Если у школы есть сильное желание развивать естественно-научный блок, то она может присоединиться к нашей программе. Мы работаем с учебными заведениями уже десять лет. Наша миссия – не просто ранняя профориентация, мы стремимся повышать мотивацию детей к изучению естественно-научных дисциплин», – отметил руководитель департамента образовательных программ фонда РОСНАНО Андрей Мельников.

Также на базе елецкой школы № 12 сегодня открылся первый в регионе шахматный кабинет-гостиная, где в качестве обязательного предмета будут изучать шахматную игру. Здесь же планируют проводить дополнительные занятия и соревнования.

Елец – пилотная площадка Липецкой области для подготовки к включению в федеральную программу «Шахматы в школе». В перспективе предмет «шахматы» планируется ввести в 5 школах города.