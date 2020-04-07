Игорь Артамонов призвал фармацевтов области устранить недостаток антисептиков и масок

Глава региона сегодня встретился с руководителями частных аптек. Рабочее совещание прошло в большом зале администрации Липецкой области.

Игорь Артамонов подчеркнул, что сейчас необходимо обеспечить жителей антисептиками и медицинскими масками. Положительный пример — «Липецкфармация». Сегодня в сеть поступило сто тысяч флаконов антисептиков и партия перчаток. Они будут распределены по государственным аптекам областного центра и районам. Поставки будут налажены на постоянной основе.

«Необходимо устранять недостаток дезинфицирующих средств и масок. Проработайте рынок более основательно, найдите новых поставщиков, обратитесь за советом в «Липецкфармацию». Поступает очень много обращений от жителей области, мы должны реагировать на них вместе», — сказал Игорь Артамонов.