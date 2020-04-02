Игорь Артамонов прокомментировал решение Президента о продлении нерабочих дней

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал обращение Президента России, в котором он объявил о продлении нерабочих дней до конца текущего месяца.

«Перенос нерабочей недели до 30 апреля налагает на нас серьезную ответственность. И мы серьезно финансово к этому готовимся, потому что у некоторых людей утрачены источники дохода. И мы должны их поддержать в этой ситуации», — прокомментировал Игорь Артамонов телеканалу «Россия 24» решение Владимира Путина.

По словам губернатора, не все работодатели ведут себя в рамках закона, кто-то работает по «серым» схемам, и, чтобы поддержать людей в течение этого месяца, региональной власти приходится перестраивать финансовые ресурсы.

«Сейчас происходит своеобразный мозговой штурм: от чего мы отказываемся и какие формы поддержки будем использовать», — заявил Игорь Артамонов.

На вопрос, не собираются ли в Липецкой области перенять опыт Москвы, где вводится система электронных пропусков, позволяющих следить за тем, как граждане соблюдают режим самоизоляции, глава региона ответил, что в Липецкой области решают сделать немного проще.

«Есть издержки. Недовольство. Не все люди понимают порядок цифр, какие нужно набирать, задержки с приходом — целый ряд побочных явлений. Поэтому мы пока не торопимся это применять. Нам пока удается управлять ситуацией в ручном режиме», — рассказал Игорь Артамонов. — «Люди нас слышат, полиция нам помогает, поэтому работаем в спокойном, уравновешенном режиме».

Высказал губернатор и мысли о поддержке малого и среднего бизнеса в этот непростой период. В частности, проводятся встречи с арендаторами и арендодателями, в ходе которых пытаются увидеть позиции всех сторон с точки зрения арендных каникул, снижения платежей, иных технических и юридических нюансов.