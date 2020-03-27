Игорь Артамонов провел заседание антитеррористической комиссии

Под председательством главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова сегодня прошло заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области.

Участники совещания разработали комплекс дополнительных мер организационного и административно-правового характера по противодействию террористическим и экстремистским угрозам. Акцент сделан на организации антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и промышленности, мест летнего отдыха детей и массового пребывания людей. Также на заседании комиссии проанализированы результаты исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в прошедшем году.

В работе приняли участие заместители главы региона, руководители органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, прокуратуры, следственного комитета и в режиме видеоконференцсвязи главы муниципалитетов – председатели антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях.