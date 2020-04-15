Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал телеканалу «Россия 24» о введении пропускной системы в регионе. Такая мера призвана снизить распространение коронавирусной инфекции.

По словам губернатора, система уже работает в тестовом режиме на всю область, каждый может ознакомиться с ней.

Напомним, что с 15 апреля в Задонске, а с 17 апреля в Липецке, Чаплыгине и Ельце выйти на улицу можно будет по цифровому пропуску. Не исключено, что в дальнейшем пропускной режим будет введен по всей области.

В то же время, как заметил Игорь Артамонов, пока не отработано сотрудничество с соседними регионами, поэтому санкции из-за отсутствия пропусков к прибывающим оттуда людям пока применяться не будут.