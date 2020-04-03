Игорь Артамонов сообщил о сохранении режима самоизоляции в Липецкой области

Глава региона Игорь Артамонов обратился к жителям Липецкой области. Он сообщил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, сегодня еще один пациент выписывается из больницы, всего в области 14 заболевших.

«Президент продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. Липецкая область поддерживает эту инициативу. Хотелось бы обратить особое внимание людей старше 65 лет на особо строгий режим самоизоляции. Вы — самая подверженная рискам группа. Не выходите на улицу, приглашайте волонтеров, чтобы они совершали покупки для вас. Школы продолжат работать в дистанционном режиме, детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Что касается мер поддержки, то до 12 тысяч рублей увеличены пособия по безработице. Для тех, кто претендует на материнский капитал, выплаты начнутся в апреле по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Одобрен закон о «кредитных каникулах» до шести месяцев по кредитам для физических лиц. Необходимо обращаться в банк, в котором вы получили кредит. Кроме этого, для малого бизнеса пострадавших отраслей предложены меры получения кредитов под 0% на выплату заработной платы. Отменены штрафы за услуги ЖКХ.

Также я встречался с представителями различных отраслей бизнеса, особенно это касается представителей торговых центров, арендаторов и арендодателей. По итогам этих встреч будут приняты дополнительные меры поддержки бизнеса.

Прошу всех жителей отнестись серьёзно к ограничительным мерам, беречь себя и своих близких. Работаем вместе», — сказал Игорь Артамонов.