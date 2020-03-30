Игорь Артамонов сообщил о введении режима всеобщей самоизоляции в Липецкой области

Режим самоизоляции вводится для всех жителей Липецкой области. Об этом сегодня сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Подписано соответствующее постановление. Запрещено выходить из дома без веских причин.

Покидать квартиру можно только если человек обязан ходить на работу, при обращении за медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, или для того, чтобы вынести мусор.

«За последние трое суток количество подтвержденных случаев увеличилось на пять человек, сегодня мы имеем семь подтверждённых диагнозов «Коронавирусная инфекция». Из – за преступных халатных действий некоторых людей в ближайшее время мы ждем подтверждения еще 23 случаев. Я принял решение ввести более жесткие меры по образу тех мер, которые применены в Москве. Это режим общей самоизоляции на всей территории области. Без особой нужды запрещено выходить на улицу. Полиция будут проверять», — сообщил Игорь Артамонов.

На улице, в магазине, общественном транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Органы власти, организации и индивидуальные предприниматели, а также те, чья деятельность связана с совместным пребыванием граждан, должны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования. Необходимо нанести специальную разметку, а также не допускать нахождения большого количества человек внутри помещения и на прилегающей территории. Не предусмотрены ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта. Продолжит работать и общественный транспорт. Также нет ограничения на работу организаций, занимающихся доставкой продуктов и товаров.