Игорь Артамонов вручил медали елецким ветеранам и труженикам тыла

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов. В торжественной обстановке губернатор вручил ветеранам и труженикам тыла юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Елец по праву носит высокое звание «Город воинской славы». Мы знаем, какой вклад внесли ельчане в Великую Победу, и искренне благодарим ветеранов и тружеников тыла. Наш долг – заботиться о тех, кто отстоял свободу и подарил нам мирное небо», – сказал Игорь Артамонов.

Памятные награды получили 28 подопечных Елецкого дома-интерната для пожилых и инвалидов. Всего в настоящее время в учреждении проживает 401 человек, в числе которых 18 долгожителей – их возраст превышает 90 лет.

Для ветеранов организовали праздничный концерт. Свои лучшие номера представили артисты елецкого городского дворца культуры.