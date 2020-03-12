Игорь Артамонов вручил свидетельство статуса резидента ОЭЗ «Липецк» компании «Анева»

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил свидетельство о получении статуса резидента особой экономической зоны «Липецк». Новым резидентом стала компания ООО «АНЕВА», которая реализует проект по глубокой переработке гороха на белковые ингредиенты, пищевые волокна и крахмальную продукцию. Для реализации проекта выделен участок на территории Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» площадью 20 га, планируемые инвестиции составляют более 4 млрд рублей.

Проект АНЕВА предусматривает переработку сухого гороха в размере более 50 тыс. тонн в год с последующим производством ингредиентов для пищевой промышленности. Сухой горох — один из немногих источников растительного белка, который не вызывает у людей аллергических реакций, экологичен в производстве и переработке.

«Инвестора мы хорошо знаем. Это владелец агропромышленного объединения «Аврора», очень широко известный культурой производства, культурой взаимоотношений с подрядчиками. Это одно из лучших сельскохозяйственных производств. Люди, которые там работают, довольны условиями и зарплатой. Верю, что завод по глубокой переработке гороха тоже будет успешным», — сказал Игорь Артамонов.

Сегодня глобальных игроков, производящих изолят горохового белка, насчитывается всего около десяти. Как рассказал генеральный директор компании Александр Уваркин, в России АНЕВА будет первым предприятием подобного уровня, обеспечивающим производство изолята горохового белка, который в пищевой промышленности является высококачественной альтернативой соевым, молочным или яичным белкам, пшеничному или кукурузному глютену. Запуск производства запланирован на 2023 год, численность сотрудников – 75 человек со средней заработной платой более 60 тыс рублей.