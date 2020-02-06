Игорь Артамонов вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые юбилейные медали к 75-летию Победы. Торжественная церемония прошла в областной администрации.

На встречу были приглашены семь ветеранов. Это Андрей Андреевич Самсонов, Иван Дмитриевич Галкин, Пётр Кириллович Толканев, Генриэтта Петровна Буева, Александр Павлович Кукин, Анатолий Александрович Култашев, Наталья Степановна Прокураторова. Они защищали Москву, обороняли Сталинград, участвовали в Курской битве, освобождали блокадный Ленинград. Многие прошли всю войну.

Игорь Артамонов поблагодарил каждого ветерана, пожелал им крепкого здоровья. Специальные юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» им вручали под громкие аплодисменты зала. Участники встречи стоя приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны.

«Вы пережили ужасы страшной войны. Огромное вам спасибо за проявленный героизм, за все, что вы сделали для нас, для всего мира»- сказал Игорь Артамонов.

До 8 мая 11268 тысяч жителей области получат юбилейные медали. Из них более 700 человек ветеранов Великой Отечественной войны, остальные — труженики тыла.