Игорь Артамонов встретился с Дмитрием Медведевым

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Игорь Артамонов вступил в партию «Единая Россия», заявил о готовности возглавить региональное отделение партии.

«Вступление в партию — это логичное продолжение моего выдвижения от Единой России на собственных выборах. Рейтинг партии в Липецкой области высокий. Но я вижу, что накопилось много вопросов. В том числе, к работе депутатов. К сожалению, не всегда люди видят в них своих защитников. Не всегда депутаты первыми откликаются на жалобы жителей, не так быстро реагируют на возникающие проблемы. Это нужно менять. Депутаты должны быть ближе к населению. Быть рядом и помогать. Не на словах, а на деле.

Единая Россия — это мощный ресурс, который способен решать многие проблемы людей. Депутатов для того и выбирают, чтобы с их помощью добиваться справедливости, правды, порядка», — сказал Игорь Артамонов.

«Первые шаги в качестве секретаря липецкого отделения партии — это обновление кадров. Конечно, дорогу молодым профессионалам. Хочется видеть таких и среди депутатов, и среди партийного актива. Второе — активизация работы депутатов от партии всех уровней. Если где-то беда, проблема, то там должен быть первым представитель Единой России. Отсиживаться и ждать, когда полыхнет — преступно», — сказал Игорь Артамонов.

Глава Липецкой области также отметил, что важным направлением работы станет связь с жителями.

«Сегодня партийцы просто обязаны стать волонтерами помощи пожилым. Тем, кому нелегко пережидать вспышку коронавирусной инфекции в изоляции. Партия должна принять самое деятельное участие в организации волонтерской помощи. Необходимо сформировать добровольческий центр, который будет оказывать помощь липчанам, находящимся на карантине, и старшему поколению. Добровольцы помогут в закупке и доставке продуктов и лекарств. Кроме того, партия должна принять участие в мониторинге цен на продукты питания и лекарства. Помогать контролировать профилактические и санитарные меры, принятые в регионе. Активно работать с бизнесом и властью, помогая найти пути выхода из ситуации, когда малый бизнес терпит убытки. Уверен, что вместе мы решим все эти задачи», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Кроме того, будет проработан необходимый пакет мер поддержки для бизнеса, подготовлены и внесены для согласования законопроекты, предусматривающие дополнительную поддержку, сообщил Игорь Артамонов.

Вместе с Игорем Артамоновым на встрече с Дмитрием Медведевым присутствовали еще 12 кандидатов на должность секретарей региональных отделений партии, восемь из которых – главы субъектов РФ.

Дмитрий Медвндев поставил перед ними ряд задач, касающихся работы реготделений в условиях пандемии коронавируса.

«В сегодняшней ситуации соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданно просто для того, чтобы нам быстрее достигать целей, – сказал Председатель партии. – Сейчас нужно добиться максимального эффекта – помочь стране и помочь людям».

Он поблагодарил медицинских работников и волонтеров, работающих в условиях пандемии коронавируса. По словам Медведева, они профессионально и самоотверженно делают все необходимое, чтобы помочь тем, кто болеет.

Он напомнил, что «Единая Россия» готовит предложения по дополнительным мерам поддержки медиков, работающих сверхурочно из-за эпидемии, а также организует в регионах общественные штабы на базе общественных приемных партии.

«В ближайшее время в каждом регионе должна быть создана сеть взаимопомощи на базе первичных отделений партии. В поддержке особенно нуждаются наиболее уязвимые категории: одинокие пенсионеры, инвалиды, те, кто входит в так называемую «группу риска». Важно, чтобы наши однопартийцы дошли, дозвонились до этих людей, оказали им любую необходимую помощь», – сказал Медведев.

Председатель партии также призвал губернаторов помочь социально-ответственному бизнесу в период эпидемии. «И аренда, и целый ряд других моментов находятся всецело в компетенции региональных властей. Конечно, здесь нужно проявить понимание и социально-ответственному бизнесу помочь», – сказал Медведев.

Он также отметил, что «Единая Россия» уже начала формировать «народную программу», с которой примет участие в избирательной кампании в Государственную Думу. «Каждый из вас в своем регионе будет отвечать за ее выполнение. От этого напрямую зависят результаты партии на выборах всех уровней. Важно, чтобы люди внесли в эту программу как можно больше своих предложений. Узнавать мнение избирателей будем через опросы, социальные сети. У нас есть и такой действенный инструмент, как «народное бюджетирование». Его принципы уже внедрены и успешно действуют в некоторых регионах», – сказал Медведев.