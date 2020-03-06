Игорь Артамонов встретился с женщинами-ветеранами

Глава региона администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с женщинами – ветеранами. Он поздравил их с наступающим Международным женским Днем и вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

На встрече присутствовали 12 женщин. Это бывшие несовершеннолетние узники концлагерей — Лидия Галкина, Ольга Масленникова, Тамара Азарина, Мария Попова, Людмила Векина, Таисия Князева, Тамара Сроителева, Дарья Мячина, Екатерина Попова и жительницы блокадного Ленинграда — Роза Мухортова и Римма Костюк.

Игорь Артамонов выразил им благодарность за проявленное мужество и стойкость в годы войны, а также пожелал здоровья, успехов, хорошего настроения и счастья.

«Спасибо вам за то, что вы сделали для страны в трагическое годы войны. Поздравляю вас с весенним праздником и желаю вам крепкого здоровья и счастья», — сказал Игорь Артамонов.

В неформальной обстановке женщины пообщались с главой региона, вспомнили трудные годы войны, рассказали свои жизненные истории. До 8 мая 11268 жителей области получат юбилейные медали. Из них более 700 человек ветеранов Великой Отечественной войны, остальные — труженики тыла.