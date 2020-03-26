Игорь Артамонов выступил с обращением к жителям Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении новых мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Он записал видеообращение.

Игорь Артамонов подчеркнул, что первоочередные задачи власти в сложившейся эпидемиологической обстановке – обеспечение безопасности населения и забота о здоровье граждан.

«Именно поэтому мы вводим на территории Липецкой области дополнительные ограничения. Прежде всего, совместно с МВД мы контролируем всех прибывающих в регион граждан, не только из-за рубежа, но и из других регионов. Безответственное поведение и нарушение режима самоизоляции, попытки скрыть информацию о своём приезде из-за границы – всё это будет жёстко пресекаться», – отметил Игорь Артамонов.

Руководитель Липецкой области сообщил, что с 28 марта по 5 апреля на территории региона вводятся ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей. Будет приостановлена деятельность салонов красоты, бань, фитнес-центров и других подобных учреждений. Временно закроются рестораны, кафе и другие места общественного питания. Исключение – аптеки и магазины, реализующие продукты питания и товары первой необходимости. Органы власти, больницы и поликлиники, учреждения, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность населения продолжат свою работу.

Особое внимание, по словам Игоря Артамонова, будет уделено лицам с хроническими заболеваниями и людям старше 65 лет. Именно эти категории граждан наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции.

«Мы приняли решение ввести режим самоизоляции для таких граждан, – заявил руководитель региона. – Это самая действенная мера по недопущению распространения инфекции. Без чрезвычайной необходимости выходить из дома не стоит».

Глава региона призвал жителей не создавать ажиотаж в магазинах. Липецкая область полностью обеспечена продуктами питания. Также Игорь Артамонов обратился к руководителям предприятий с рекомендацией выводить на работу только тех специалистов, от которых зависит производственный цикл.

В заключение своего обращения глава региона призвал липчан быть внимательнее к своему здоровью и к безопасности окружающих.

«Всё в наших силах. Мы побеждали в более опасных битвах. Сегодня наш главный враг – безответственность и халатность. Я прошу вас проявить терпение и стойкость. Вместе мы справимся», – сказал Игорь Артамонов.

Расшифровка речи:

Уважаемые жители Липецкой области.

Вы знаете, что сейчас непростое время. Время борьбы с опасной инфекцией, которая является угрозой для каждого нашего жителя. Для каждого липчанина, не важно, живет он в небольшой деревне или в крупном городе.

Задача власти. Моя задача — обеспечить безопасность и здоровье граждан.

Ситуация с распространением инфекции в нашем регионе находится под контролем. Все службы работают в круглосуточном режиме. Область готова к любым вариантам развития событий.

Следующая неделя объявлена Президентом страны нерабочей.

Это необходимая мера для того, чтобы замедлить распространение инфекции. Именно поэтому я ввожу на территории Липецкой области дополнительные ограничения.

Прежде всего, совместно с МВД мы вводим контроль всех прибывающих в регион граждан, не только из-за рубежа, но и из других регионов.

Безответственное поведение и нарушение режима самоизоляции, попытки скрыть информацию о своем приезде из-за границы – все это будет жестко пресекаться.

С 28 марта по 5 апреля вводятся ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Будет приостановлена работа салонов красоты, бань, фитнес-центров и других подобных учреждений.

Приостанавливается работа ресторанов, кафе и других мест общественного питания.

Временно прекращается работа объектов розничной торговли.

Исключения – аптеки и магазины, реализующие продукты питания и товары первой необходимости.

Не надо создавать ажиотаж. Липецкая область полностью обеспечена продуктами питания. Полки магазинов не опустеют.

Органы власти, все службы и больницы, учреждения, призванные обеспечивать нормальную жизнедеятельность, продолжат свою работу.

Самая уязвимая перед инфекцией категория граждан – лица с хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет. Мы приняли решение ввести режим самоизоляции для таких граждан. Это самая действенная мера по недопущению распространения инфекции.

Без чрезвычайной необходимости выходить из дома не стоит.

Обращаю внимание руководителей — на работу должны выйти только те специалисты, от которых зависит весь производственный цикл.

Но люди не должны потерять свои доходы. Заставлять своих подчиненных писать какие-то заявления об отпуске без содержания — преступно. Мы будем такие факты выявлять и пресекать. В непростой ситуации мы, прежде всего, должны оставаться людьми и помогать друг другу.

Уважаемые личане. Друзья. Всё в наших силах. Мы побеждали в более опасных битвах. Сегодня наш главный враг – безответственность и халатность. Я прошу вас проявить терпение и стойкость. Вместе мы справимся. Ваш Игорь Артамонов.