Игорь Артамонов взял под личный контроль строительство мастерской для многодетной семьи

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сегодня побывал в гостях у многодетной семьи Ефановых, которые живут в селе Крутые Хутора и воспитывают 20 детей. Им нужна мастерская деревянных изделий, где они планируют обучать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основам столярного дела.

С проектом «Маленькие домики для большой семьи» их 16-летняя дочь Софья Ефанова сначала победила на Всероссийском конкурсе добровольцев. Потом рассказала о нем Президенту России, когда он находился в Липецкой области с рабочим визитом. Школьница попросила Владимира Путина поддержать проект и помочь семье построить мастерскую, чтобы как можно больше детей могли научиться столярному делу.

Игорь Артамонов взял этот вопрос под личный контроль. Сегодня вместе со специалистами строительной компании, которая специализируется на быстровозводимом жилье, они осмотрели участок рядом с домом семьи и выбрали место для мастерской площадью от 100 кв.м. Планируется, что ее построят этим летом.

«Это семьи – герои. Мама и папа очень позитивные, светлые, они хотят трудиться. Наша задача — им помочь. Ко Дню защиты детей здесь будет стоять мастерская, и мы увидим детей, которые учатся столярному делу. Мы посмотрели, какие деревянные изделия производит глава семьи, попробуем помочь ему организовать кооператив или сообщество. Он может привлечь других жителей села к столярному делу и обеспечить их работой. Мы обязательно за этим посмотрим», — сказал Игорь Артамонов.

Сергей и Валентина Ефановы поблагодарили Игоря Артамонова за поддержку многодетных семей и за чашкой чая рассказали о своей жизни, работе, быте. Из 20 детей в семье 12 приемных, четверо сейчас служат в армии. По выходным к ним приезжают много детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они уделяют им внимание, развивают в них творческие способности.