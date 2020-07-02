В регионе

Игоря Артамонова избрали секретарем регионального отделения «Единой России»

1 час назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». За его кандидатуру на состоявшейся сегодня внеочередной конференции проголосовало подавляющее большинство делегатов. Также он возглавил Президиум Регионального политсовета «Единой России».

Игорь Артамонов поблагодарил партийцев за доверие и представил программу развития партии, подчеркнув в своем выступлении, что «Единая Россия» должна стать драйвером позитива в регионе.

«Мы активно занимаемся омоложением управленческой команды областного центра и региона, проводим ротацию состава, что должно повысить эффективность деятельности всех органов власти и удовлетворенность людей их работой, – сказал Игорь Артамонов. – При этом накопленный в Липецкой области положительный опыт будет, безусловно, востребован. Проделана большая работа и многое еще впереди. Мы продолжим трудиться для того, чтобы уровень жизни населения Липецкой области повышался».

Также на конференции Игорь Артамонов вручил липецким врачам подарочные сертификаты и благодарственные письма партии «Единая Россия» за значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в период пандемии, за стойкость и высокий профессионализм, самоотверженный и добросовестный труд, проявленный при исполнении врачебного долга. Всего отмечены 20 медиков.

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