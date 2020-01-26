Илья Курзанов проведет очередной бой 22 февраля в Воронеже

22 февраля в Воронеже пройдет ежегодный зимний турнир по смешанным единоборствам MMA «Fight riot: бои без правил». (Возрастные ограничения: 12+). Его организаторами выступили департамент физической культуры и спорта Воронежской области, Федерация СБЕ ММА Воронежской области, бойцовский клуб «АЛЕКСАНДР» и организация «Донской Атаман».

На ринге встретятся лучшие представители боевого самбо, рукопашного боя, греко-римской и вольной борьбы, дзюдо, тайского бокса и профессионального панкратиона.

В числе тех, кто выйдет в этот день на ринг, наш земляк Илья Курзанов, который представляет воронежский бойцовский клуб «Александр». Его соперником станет опытный партеровик из Бразилии Андерсон Буэно.