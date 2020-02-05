Интерактивная карта дорог доступна на официальном портале администрации Липецкой области

Цифровизация дорожной отрасли активно ведется в регионе. В разделе «Геоинформационная система» на официальном портале администрации Липецкой области работает вкладка «Дороги». Это цифровая инвентаризация дорожного хозяйства региона.

Магистрали на карте геоинформационной системы помечены разными цветами: красным — дороги федерального значения, оранжевым – регионального значения, а синим цветом отмечены дороги муниципалитетов.

При наведении курсора на объект можно узнать название дороги, её протяжённость, ширину и покрытие. Также доступна информация о категории дороги, дате ввода в эксплуатацию и о планах ремонта. Можно узнать и о количестве жителей, которые живут по соседству с дорогой. Это позволяет расставить приоритеты в графике ремонта — в первую очередь будут ремонтироваться дороги, которыми пользуется большее количество жителей.

Работа над созданием интерактивной карты началась осенью 2019 года, уже внесены данные о большей части дорожной сети региона, рассказали в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Интерактивная карта – один из этапов цифровизации. В ведомстве контролируют обслуживание автодорог региона через систему ГЛОНАСС, дистанционно управляют линиями наружного освещения на региональных трассах, внедряют интеллектуальные системы в автоматизированное управление дорожным движением.

В ближайшее время планируется запуск мобильного приложения, чтобы любой житель мог в режиме реального времени открыть карту и посмотреть, кто отвечает за уборку конкретной улицы и когда запланирован ремонт. Данные системы постоянно обновляются, специалисты работают над улучшением детализации карты.