В регионе

Использование приборов автоматической фотовидеофиксации поспособствовало профилактике ДТП

21 час назад
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По итогам прошлого года на проблемных участках автотрасс региона, где установлены комплексы автоматической фотовидеофиксации правонарушений, зафиксировано снижение аварийности, а также числа погибших и пострадавших участников дорожного движения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями является приоритетом Госавтоинспекции, уточнили эксперты. Существенный вклад в решение проблемы вносят комплексы фотовидеофиксации, работающие в автоматическом режиме. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в сфере дорожного движения липецкой Госавтоинспекции был образован в 2011 году.

Сейчас система автоматической фиксации нарушений ПДД в регионе включает передвижные радиолокационные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД «КРИС-П», фоторадарные многоцелевые стационарные комплексы измерения скорости транспортных средств «КОРДОН» и мобильные измерители текущих значений времени с видеофиксацией «ПАРКОН», осуществляющие фиксацию нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.

Мобильные комплексы активно использовались на самых аварийноопасных участках дорог, выявленных по итогам 2018 года. Ежедневно в две смены на территории области выставлялись 45 передвижных комплексов автоматической фиксации административных правонарушений «КРИС-П», расстановка приборов утверждалась руководством Госавтоинспекции. Помимо прочего использование приборов автоматической фиксации способствует профилактике ДТП.

В указанных местах за прошедший год было зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий (в 2018 году – 105, снижение 35,2%), в которых пять человек погибли (в 2018 году – 24, снижение 79,2% ) и 83 получили ранения (в 2018 году – 144, снижение 42,4%) . В 21 месте концентрации аварийности ДТП с пострадавшими в течение прошлого года зарегистрировано не было. Эта статистика наглядно свидетельствует об эффективности и важности применения систем фотовидеофиксации, подчеркнули в Госавтоинспекции.

Развитию и совершенствованию Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений уделяется значительное внимание как руководством региональных управлений ГИБДД и МВД, так и администрацией Липецкой области.

«Повышение уровня безопасности населения, снижение количества ДТП, профилактика аварийности – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2019-2021 годы было закуплено 59 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В декабре прошлого года приобретены еще 30 стационарных комплексов, которые планируется установить в первом полугодии 2020 года на дорогах муниципального и местного значения.

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