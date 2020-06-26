Историческое здание бывшей женской гимназии в Задонске будет восстановлено

Здание бывшей женской гимназии в Задонске, которому почти 150 лет, активно ремонтируется. На капитальный ремонт объекта культурного наследия региона управление строительства и архитектуры Липецкой области выделило 12 миллионов рублей.

В начале 20 века здесь располагалась женская гимназия. В Первую мировую войну — лазарет для раненых, в Великую Отечественную — госпиталь для командного состава и военная комендатура. С 1957 года здесь находилась общеобразовательная школа №2. Недавно она переехала в новое здание, а в историческом центре начался ремонт. После реконструкции здесь будут заниматься воспитанники школы искусств. Четырёхэтажное здание сможет вместить в два раза больше учеников, до 800 человек. Откроют и новые направления.

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, меняют планировку, реставрируют исторические элементы, потом перейдут к благоустройству территории вокруг. Самобытность здания сохранят. Актовый зал будет выглядеть в стиле начала 19 века. Оставят и чугунную лестницу, которая здесь с момента постройки здания. На цокольном этаже сделают зону отдыха, кафетерий. На первом этаже и выше разместят учебные классы. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья обустроят пандусы, санузлы, кабинет для индивидуальных занятий.

70% работ уже завершено. Работы планируют закончить к началу учебного года. Кроме того, по словам главы Задонского района Алексея Щедрова, в следующем году планируется ремонт еще одного исторического здания — бывших торговых рядов, куда переедет местный ЗАГС.

«Бережное отношение к историческому и культурному наследию позволяет сохранить вековые традиции русского народа. Необходимо беречь уникальные памятники природы и архитектуры для будущих поколений», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.