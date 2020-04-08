Итальянская компания Fondital перевела 500 тысяч рублей на борьбу с распространением коронавируса в регионе

Руководство компании Fondital, которая работает в особой экономической зоне «Липецк», приняло решение о перечислении 500 тысяч рублей на борьбу с распространением коронавируса в Липецкой области. Средства поступят в «Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка». Они будут расходоваться на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции.

«В этот трудный момент мы все столкнулись со сложной ситуацией, которая меняет мир, наши жизни и наш подход к работе. Необходимо объединить наши усилия, чтобы справиться с этой разрушительной коронавирусной инфекцией и вернуться к нормальной жизни. Компания Fondital ощущает огромную ответственность перед своими сотрудниками, их семьями, а также клиентами. Их здоровье и благополучие остаются нашим приоритетом. Исторически взаимоотношения между Россией и Италией всегда укреплялись конкретными действиями. Мы считаем важным присоединиться к программе помощи в борьбе с распространением коронавируса, инициированной администрацией Липецкой области», – сказала генеральный директор ООО «Фондиталь» Валерия Ниболи.