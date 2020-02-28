БУОНДЖОРНО, ИЛИ ЗДРАВСТВУЙТЕ

Учителем, кто за это дело взялась, стала Елена Александровна Галиуллина. Обычно в других школах вторым иностранным языком преподают после английского (чаще всего в наших школах) либо французский, либо немецкий. А тут — такой необычный выбор!

— По требованиям новых образовательных стандартов, — рассказывает Елена Александровна, — дети в школе должны изучать второй иностранный. Какой выбрать, причём так, чтоб было и полезно, и интересно, и не сильно загружало школьников? Мы обсуждали этот вопрос с детьми, советовались с их родителями. Выбор пал на итальянский. Я в вузе сама его не изучала тоже. Пришлось самостоятельно осваивать. Прошла переподготовку в Москве, получила диплом.

Так с прошлого учебного года в стенах Верхнематрёнской школы звучит итальянский. «Первопроходцами» стали нынешние девятиклассники, а мне удалось пообщаться с 8-классниками, какие с сентября изучают этот язык.

— Ребята, вам нравится итальянский учить? — спросила у них и услышала положительный ответ, произнесённый хором.

— А какой вам язык даётся легче: английский или этот? — вновь задаю вопрос.

— Итальянский, — говорят дети, изучающие первый иностранный со второго класса…

Учитель это объясняет тем, что всё-таки английский им во многом, конечно, «помогает»: второй после него изучать легче. И алфавит дети выучили в таком случае не за несколько уроков, а всего за два: многое похоже. Да и изучение второго иностранного всегда протекает легче, чем первого.

ЯЗЫК МУЗЫКИ

— Мне, разумеется, поначалу даже было обидно: английский с ними изучаю давно, а итальянский только-только, но дети его полюбили больше. Всё из-за того, что чтение в нём проще, тут нет таких строгих правил при произношении, как в английском, где написанные одни и те же буквы в разных случаях читаются по-разному. Звуки итальянского схожи с русскими. Существует выражение: «Итальянский — это весёлый русский» или, наоборот: «Русский — это грустный итальянский».

По словам учителя, ребята чувствуют себя более уверенными на уроке, что и является залогом хороших знаний.

— Итальянский язык — красивый, интересный, мелодичный, — опять слышу мнение детей.

— Очень певучий потому, — продолжает Елена Александровна, — что многие слова в итальянском оканчиваются на гласные звуки. Недаром он считается языком музыки. Детям на самом деле интересно, они добросовестно его изучают. Проблем с учебниками у нас нет, дидактические материалы сейчас без проблем можно найти в Интернете. В обязательном порядке мы прослушиваем носителей языка.

«ЛАШАТЕ МИ КАНТАРЕ»

Е.А. Галиуллина вместе со своими подопечными планируют весной устроить фестиваль английской и итальянской песни. Ребята уже готовятся к нему. А выражение «лашате ми кантаре», которое в переводе означает «позвольте мне спеть», они знают давно.

— Наряду с языком мы изучаем культуру страны, её историю и обычаи. Ведь цель обучения, — говорит учитель, — не только научить языковой компетентности, но и умению общаться в диалоге культур.

Педагог 28 лет преподаёт иностранный, 22 года из них — в Верхнематрёнской школе. Переехали в наш район с супругом из Киргизии ещё в 1992-м. Никто из её домашних не увлечён полиглотством, утверждает учительница. Хотя двое сыновей-спортсменов, будучи студентами, получали повышенную стипендию в вузе именно за отличное знание иностранного языка…

Из выпускников у Елены Александровны есть последователи. Так, она называет Диану Белякину, в 2011-м окончившую школу и выбравшую для дальнейшей учёбы факультет иностранных языков, где тоже изучала итальянский. Сейчас девушка преподаёт в Липецке. Кроме неё, педагог называет ещё нескольких подопечных, учившихся на таком же факультете. Одним словом, учитель научил ученика…

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.