Известны имена победителей областного конкурса «Инженер года – 2019»

Итоги областного конкурса «Инженер года – 2019» подведены в администрации Липецкой области. Конкурс проводился в двух категориях – среди молодых специалистов до 30 лет включительно и среди профессиональных инженеров, работающих не менее пяти лет. Всего на конкурс было представлено 30 работ инженеров.

Эксперты отметили высокий уровень многих представленных заявок, их значимость для производства. По итогам экспертизы и обсуждения в категории «Инженерное искусство молодых» победителями признаны разработки инженеров и специалистов ПАО «НЛМК» Валерия Ролдугина, ООО «Промэлектроника» Владимира Воекова, ООО «Импульс» Эльвиры Никитенко и доцента кафедры металлических конструкций Липецкого государственного технического университета Ирины Любавской.

В категории «Профессиональные инженеры» победителями признаны инженеры и специалисты ПАО «НЛМК» Владимир Бобрышов, Сергей Мясоедов, Юрий Крюков, Юрий Душкин, Вячеслав Крюко, Павел Пятых, АО «Энергия» Станислав Мезинов, Чаплыгинской швейной фабрики Ольга Нефедова, ООО «ЛеМаЗ» Наталия Морозова, Грязинского культиваторного завода Александр Тонких, доцент кафедры транспортных средств и техносферной безопасности ЛГТУ Антон Бутин, директор ООО «Стройгарант» Алексей Папин.