К Международному женскому дню в Липецке открылась фотовыставка «Я ушла из детства в эшелон пехоты…»

Посвященная жительницам Липецкой области – участницам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и героиням тыла – фотовыставка «Я ушла из детства в эшелон пехоты…» открылась к Международному женскому дню в областном Центре культуры, народного творчества и кино. Экспозиция будет работать до 18 марта.

Здесь представлены фотодокументальные материалы, собранные в фольклорно-этнографических экспедициях, предоставленные музеями, жителями сел и городов Липецкой области. Они повествуют о женщинах 1940-х, наравне с мужчинами с честью выполнявших воинский долг на полях сражений и совершавших трудовые подвиги в тылу.

Выставка – дань уважения и бесконечной благодарности женщинам Великой Отечественной, преклонения перед стойкостью и мужеством тех, кто наравне с мужчинами завоевал великую Победу. Автор проекта – главный специалист по фольклору отдела традиционной народной культуры ОЦКНТ Ирина Захарова.

«Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.