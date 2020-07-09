Как голосовали и что думали добринцы, когда принимали Конституцию в 1993 году? Забегая вперед: не как вся страна

С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходило голосование по поправкам к Конституции. Результаты вы уже знаете: за одобрение поправок высказались 77.92% избирателей, против – 21,27%. В Добринском районе, согласно данным облизбиркома, за принятие поправок было подано больше голосов, чем в среднем по стране и региону. «Да» ответили 88% наших земляков, «нет» — 10,91%. Впрочем, не всегда и не во все времена добринцы следовали в фарватере общего волеизъявления.

Мы решили вспомнить, как же принимали эту самую Конституцию в 1993 году? И что по этому поводу думали добринцы?

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Всенародное голосование по проекту новой конституции состоялось 12 декабря 1993 года. В бюллетене был всего один вопрос: «Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?». И ответы: «Да» или «Нет».

За ее принятие в России проголосовали 58,43%, против — 41,57%.

Однако в Добринском районе волеизъявление народа оказалось иным. За принятие Конституции было подано 37% процентов голосов, против – 60%.

Интересный факт: чтобы отдать свой голос «за», нужно было зачеркнуть слово «нет», а чтобы проголосовать против проекта конституции, необходимо было зачеркнуть слово «да». Немного запутанная система, ставить галочки напротив ответа куда проще. А если учесть, что параллельно с голосованием по конституции проводились выборы в Госдуму и Совет Федерации, у избирателя голова могла пойти кругом.

«Взяла бюллетени, поначеркала… Сама ничего не поняла, что начеркала… Никого не знаю. За кого голосовать?» — это корреспондент «Добринских вестей» в своем репортаже приводил слова только что проголосовавшей женщины.

По традиции на избирательных участках тогда старались создать праздничную атмосферу. Буфеты, магнитофоны, звуки баяна, цветной телевизор в холле РДК, по которому 5 раз прокручивали видеозапись отчетного концерта районного хора. А еще – боевики на большом экране (популярный тогда жанр кино). Когда люди массово не обзавелись видеомагнитофонами, это могло сойти за хорошую приманку.

Однако явка в 58 процентов к 17 часам в Добринском районе тогда считалась не слишком высокой.

«Устали от политики? Решили «голосовать ногами»? Или повлияло что-то еще?» — задавалась вопросом газета.

Впрочем, были исключения. Жители Средней Матренки проявили прямо-таки сверхактивность. К 14 часам там проголосовали уже 87% (!) избирателей. Жители глубинки в самом деле переживали за будущее страны не меньше, чем в больших городах.

Опубликованный в районной газете проект новой конституции живо обсуждали в разных уголках района. Учителя в школах проводили тематические часы со старшеклассниками.

«Раньше различными конституциями народу лапшу на уши вешали, а этот проект, по-моему, нашим родителям надо принять. Он соответствует нашим идеалам», — высказывал мнение на страницах газеты десятиклассник Петровской школы Роман Прокофьев.

А это уже слова учителя-биолога Николаевской неполной средней школы В.Н. Шарониной:

«Жизнь нашей страны ухудшается. Спасти себя мы можем только сами. Искренне надеюсь, что у нас всех хватит благоразумия проголосовать за проект Конституции на всенародном референдуме 12 декабря».

Подобные надежды на главный закон страны возлагал и Виктор Некрасов, тогда еще директор Верхнематренской средней школы: «Если будет принята новая Конституция (а иного быть не должно), значит, самое худшее позади».

В стране, охваченной турбулентностью малопонятных перемен, люди возлагали надежду на что-то новое и многообещающее. Хватало и тех, кто устал верить в обещания. Сторонники и противники демократических реформ могли спорить о будущем России, соглашаться и не соглашаться с доводами друг друга. Скептиков, как показали итоги голосования, в Добринском районе было больше. Ниже – еще один примечательный случай.

25 апреля все того же 1993 года в стране проводился референдум о доверии Президенту Борису Ельцину и Верховному Совету страны.

На референдум было вынесено 4 вопроса:

Доверяете ли Вы президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину? Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации с 1992 года? Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации? Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?

И если вся страна проголосовала так, как ее призывала широко распространявшаяся в то время политическая реклама (да, да, нет, да), то наши земляки кивали в прямо противоположные стороны (нет, нет, да, нет). Даже Липецкая область, известная в то время своими консервативными взглядами, по первым двум вопросам в общем-то сказала «да».

Добринка опять «отличилась». С таким заголовком вышла районная газета, когда были подсчитаны голоса. Приводим отрывок текста заметки:

«В свое время вся Россия проголосовала за введение поста Президента России, Добринка – против. Россияне избрали своим Президентом Б.Н. Ельцина, Добринский район не поддержал его кандидатуру.

И вот референдум 25 апреля. Его итоги показали, что добринцы по-прежнему твердо стоят на своих позициях. Так, на вопрос о доверии Президенту Ельцину, судя по официальным данным, «да» сказали лишь 35,3 процента голосовавших. Социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом и правительством, не одобрили свыше 61,5 процента заполнивших соответствующий бюллетень, более 51 процента считают необходимыми досрочные выборы Президента…».

Отмотаем время еще немного назад. «Брежневскую» конституцию в 1977 году принял Верховный совет СССР взамен «Сталинской» конституции 1936 года.

Никакого всенародного голосования не проводилось. Но солидарность трудящихся всей страны в этом вопросе считалось важным широко осветить в газетах. В этот раз жители Добринского района не выбивались из общего русла.

«Поддержали единодушно» (газета «Заря коммунизма», №69 (5914) от 7.06.1977):

«Во всех цехах нашего предприятия прошли громкие читки проекта Конституции СССР. Большую работу провели агитаторы и политинформаторы. С.А. Пачкун, В.И. Коробейникова, И.П. Коленко, И.М. Жураковский и другие среди рабочих и инженерно-технических работников. Они подробно разъяснили положения новой Конституции. Наш коллектив единодушно одобрил Основной Закон Советского Союза.

И. Шанин, секретарь парторганизации Талицкого птицекомбината».

«Есть чем гордиться» (газета «Заря коммунизма», №69 (5914) от 7.06.1977):

«Я хорошо помню, как ярким событием было принятие Конституции 1924 года, а затем принятие Конституции 1936 года. Хорошо помню и содержание этих документов. Сравнивая их с проектом новой Конституции СССР, нельзя не радоваться тем громадным переменам, которые произошли за последние десятилетия. Одно из главных этих изменений – перерастание государства диктатуры пролетариата в государство общенародное. В связи с этим, как отмечено в докладе товарища Л.И. Брежнева на майском Пленуме ЦК КПСС, предлагается именовать наши Советы – Советами народных депутатов.

Мне посчастливилось быть в числе тех, кто укреплял советскую власть в первые годы ее существования, защищать завоевания Октября. В 1918 году, возвратясь с фронтов Первой мировой войны, я вскоре стал бойцом Красной Армии, служил комиссаром эскадрона в красной кавалерии. В 1923 году был избран председателем сельского Совета в одном из сел Усманского уезда, принимал активное участие в коллективизации.

Вчитываясь в строки проекта, я обратил внимание также на повышение роли общественности в управлении делами государства. В частности, впервые введена статья об органах народного контроля. Это повысит их авторитет, будет способствовать усилению работы в борьбе с недостатками.

И в заключение скажу: я всей душой за новую Конституцию СССР.

А. Афанасьев, ветеран труда, председатель группы народного контроля райпо».

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Считать или не считать прошедшее в 2020 году голосование историческим событием, сколько пользы это принесет нашей стране, и как долго придется жить до того момента, когда кто-то снова не решит, что пора вносить поправки или менять Конституцию, – это только предстоит узнать. Можно предвидеть смешок, когда читатель в конце предложения натолкнется на изъезженный до тошноты лозунг «Будущее зависит от нас». Но оно действительно зависит. Не столько от того, кто и как проголосовал, а от того, насколько зрелым будет наше правосознание и насколько твердой будет воля отстаивать свои права, опираясь на Основной закон страны. Пожалуй, лучше быть решительным, чем твердить, что «решили за нас». Как никак, и до, и после внесения поправок «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» (ч.1 ст.3 Конституции РФ), а «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» (ст.2 Конституция РФ).

Сергей ГОРБАЧЕВ.