Как продвигать товары собственного производства. Для липецких предпринимателей провели мастер-класс

Около 40 липецких предпринимателей в центре «Мой бизнес» посетили мастер-класс «Как продвигать товары собственного производства на международный рынок. Онлайн-продажи на маркетплейсах». Все слушатели получили соответствующие сертификаты.

Обучение организовало управление экономического развития Липецкой области совместно с Центром развития предпринимательства. Представители малого и среднего бизнеса имели возможность задать спикерам вопросы и обсудить нюансы организации поставок и продаж, ценообразования, маркетинговой активности на маркетплейсах. Многие из них уже имеют опыт работы на таких площадках. В связи с большим интересом предпринимателей открыта регистрация второго мастер-класса. Его планируется провести 20 февраля.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, отмечает глава региона Игорь Артамонов.

«В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объем бюджетного финансирования ежегодно увеличивается», – подчеркивает Игорь Артамонов.