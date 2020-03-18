Как тебе такое, Илон Маск? Школьник из Хворостянки собрал «поющий» велосипед

Самодельная велотехника, собранная умелыми руками девятиклассника со станции Хворостянка Александра Путилина, не только ездит по сельским дорогам: его двух-, четырех- и шестиколесные агрегаты «поют» современные песни, при этом мерцая разноцветными огнями не хуже, чем на современной дискотеке.

Тяга к изобретательству появилась у Саши в девять лет. Сначала он чинил, разбирал и собирал велосипеды. Со временем в его голове родилась идея их модернизировать, сделать необычными, но при этом — весьма быстрыми и маневренными. На сегодня в его велопарке — девять исправных единиц.

Но самый «крутой», пожалуй, — поющий велосипед. Две фары, сделанные из фонариков, вазовский автомобильный гудок, на руле в специальном ящичке находится автомагнитола, имеется светодиодная подсветка. Источником энергии выступает 12-вольтный аккумулятор от обычного шуруповерта.

Вместо багажника хворостянский кулибин разместил кофр, в котором стоит мощный динамик и указатель поворотов.

На своем «музыкальном изобретении» подросток часто ездит за шаурмой в близлежащее кафе на трассу. Чудо техники привлекает внимание проезжающих и проходящих людей. Мальчика огорчает лишь одно: мощности аккумулятора, дающего подпитку и звуку, и свету, хватает на одну поездку туда-обратно. Но это не беда, считает девятиклассник. И уже начал подбирать более мощный элемент питания.

А совсем недавно у Путилина появился самый настоящий карт. Вернее, таким он стал после большого капремонта. Сердце агрегата — мотор от обычной пилы «Дружба-4».

— С восстановлением ходовой части были небольшие проблемы, — признается он, — но смекалка помогла с честью выйти из непростой ситуации. Сейчас карт на ходу.

Мечта мальчика на обозримое будущее — собрать еще один велосипед, но уже с небольшим мотором. Этот проект потребует от него немало стараний. Но смелым, как поется в песне, «покоряются моря». Дерзай, Александр!

Эдуард ДЕМИХОВ,

Фото автора.