Какие дороги отремонтируют в Добринке и районе в 2020 году и как будут бороться с «непобедимой» ямой у бассейна?

В этом году в Добринке должны появиться пешеходные дорожки на улицах Садовой и Корнева, движение автомобилей по которым очень интенсивное.
Ремонт будет проведен на 5 улицах:
- Октябрьской ( 0,4 км — асфальтирование),
- Космонавтов (0,398 км — асфальтирование; (переулок) — 0,2 км асфальтирование),
- Интернациональной (0,917 км — асфальтирование),
- Школьной (0,698 км — асфальтирование),
- Нестерова (0,408 км — асфальтирование; (переулок) — 0,15 км отсыпка щебнем, асфальтирование).
К зданию второй школы будет сделан удобный подъезд для школьного автобуса.
Такими планами поделились с журналистами глава Добринского района Сергей Москворецкий и мэр Добринки Николай Чижов во время проведения организованного редакцией «круглого стола». Он был посвящен теме благоустройства.
На 2020 год также запланировано обновление дорожного полотна на участке Добринка-Талицкий Чамлык (2,5 км), Грязи-Добринка (3,2 км) и Верхняя Матренка-Приозерное (5,8 км).
Нарекания у С.П. Москворецкого вызвал вопрос журналистов «ДВ» о ямочном ремонте. К примеру, все жители райцентра знают про «непобедимую» яму на пешеходном переходе от бассейна к швейной фабрике.
— Мы работаем на доменном шлаке, — сказал в свое оправдание директор Добринского филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Юрий Неворов, — тогда как белорусы (они в прошлом году делали участок дороги Добринка-Липецк в районе села Пушкино) используют гранит. В этом году мы тоже начнем работать с гранитом. Ситуация должна поменяться. «Убивают» дороги и большегрузы. Например, в районе Плавицы.
Но такой ответ не устроил С.П. Москворецкого.
— В смету, помимо выделения средств на ямочный ремонт, надо закладывать ответственность тех, кто его выполняет, — отметил глава района. — Где вы некачественно обработали ямы, они вновь появились. И так во многих местах. Нужно ответственно относиться к своим обязанностям. Нужны новые технологии, методы работы.
Главе поселка Н.В. Чижову руководитель муниципалитета поставил задачу изучить, почему яма у бассейна, ремонтируемая по три раза в год, вновь появляется, что необходимо сделать для решения этой проблемы раз и навсегда.
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