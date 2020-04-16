Какие дороги отремонтируют в Добринке и районе в 2020 году и как будут бороться с «непобедимой» ямой у бассейна?

В этом году в Добринке должны появиться пешеходные дорожки на улицах Садовой и Корнева, движение автомобилей по которым очень интенсивное.

Ремонт будет проведен на 5 улицах:

Октябрьской ( 0,4 км — асфальтирование),

Космонавтов (0,398 км — асфальтирование; (переулок) — 0,2 км асфальтирование),

Интернациональной (0,917 км — асфальтирование),

Школьной (0,698 км — асфальтирование),

Нестерова (0,408 км — асфальтирование; (переулок) — 0,15 км отсыпка щебнем, асфальтирование).

К зданию второй школы будет сделан удобный подъезд для школьного автобуса.

Такими планами поделились с журналистами глава Добринского района Сергей Москворецкий и мэр Добринки Николай Чижов во время проведения организованного редакцией «круглого стола». Он был посвящен теме благоустройства.

Предвидя вопросы читателей по поводу отсутствия масок на лицах, отметим, что «круглый стол» проводился еще до введения карантинных мероприятий.

На 2020 год также запланировано обновление дорожного полотна на участке Добринка-Талицкий Чамлык (2,5 км), Грязи-Добринка (3,2 км) и Верхняя Матренка-Приозерное (5,8 км).

Нарекания у С.П. Москворецкого вызвал вопрос журналистов «ДВ» о ямочном ремонте. К примеру, все жители райцентра знают про «непобедимую» яму на пешеходном переходе от бассейна к швейной фабрике.

— Мы работаем на доменном шлаке, — сказал в свое оправдание директор Добринского филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Юрий Неворов, — тогда как белорусы (они в прошлом году делали участок дороги Добринка-Липецк в районе села Пушкино) используют гранит. В этом году мы тоже начнем работать с гранитом. Ситуация должна поменяться. «Убивают» дороги и большегрузы. Например, в районе Плавицы.

Но такой ответ не устроил С.П. Москворецкого.

— В смету, помимо выделения средств на ямочный ремонт, надо закладывать ответственность тех, кто его выполняет, — отметил глава района. — Где вы некачественно обработали ямы, они вновь появились. И так во многих местах. Нужно ответственно относиться к своим обязанностям. Нужны новые технологии, методы работы.

Главе поселка Н.В. Чижову руководитель муниципалитета поставил задачу изучить, почему яма у бассейна, ремонтируемая по три раза в год, вновь появляется, что необходимо сделать для решения этой проблемы раз и навсегда.