Каким будет новый парк в Добринке?

Детский парк в центре Добринки получит вторую жизнь. По планам, здесь должна появиться современная пластиковая коробка как для игры в хоккей, так и для катания на коньках, теплые раздевалки, небольшая трибуна для зрителей, система освещения. Ледовая арена под открытым небом разместится на месте нынешней деревянной горки и уличных тренажеров. Свои слова благодарности по этому поводу, адресованные инициаторам преобразований, уже высказали добринские спортсмены-энтузиасты.
Также строители в этом году сделают большую центральную аллею, кардинально изменится и входная группа. В обновленном парке появятся новые скамейки, места для семейного отдыха, фонари, цветники, деревья и кустарники. Особое внимание уделят детям. Для них предусмотрена специальная зона, в которой будут представлены различные игровые «городки», многоуровневые горки и многое другое. Но благоустройство этой части парка попадает во вторую очередь преобразований.
Мэр Добринки Николай Чижов особо подчеркнул, что все то, что сейчас демонтируется, будет установлено в других местах отдыха как в районном центре, так и ряде сельских поселений. Так, уличные тренажеры получат постоянную прописку в жилом микрорайоне на улице Воронского, детские игровые городки планируют установить в микрорайоне Чамлычка между двумя улицами: Красная Зорька и Свободы. В этих местах массового отдыха и занятий спортом уложат снятую в парке тротуарную плитку, установят декоративные лавочки и мусорницы.
Дизайн-проект объекта позволяет с уверенностью говорить: наш обновленный парк ни в чем не уступит любому городскому.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Наконец-то услышали спортсменов
Николай Жигулин, житель Добринки:
— Наконец-то районная и поселковая власти услышали просьбы хоккеистов-спортсменов. Первоначально старая хоккейная коробка была на стадионе. Но это было очень далеко от центра. Да и за РДК место не очень удобное: нет нормального подъезда для автомобилей, недостаточное освещение. Для заливки льда приходилось тянуть пожарные рукава за 120 метров, что очень тяжело. Да и чистили, и заливали ее, как правило, одни энтузиасты. Этот процесс очень трудоемкий. Люди, которые оставляют негативные комментарии в соцсетях, сами далеки от спорта и ни разу не помогли нам ни в заливке катка, ни в его расчистке.
А вот расположение коробки в центре Добринки будет очень удобное: есть и подъезд, и освещение. К тому же будут две теплые раздевалки. Здесь недалеко пожарный гидрант, проблем с заливкой не будет. К тому же летом на этой площадке можно будет заняться игровыми видами спорта.
И самое главное, наконец-то в 21 веке в Добринке появится современная пластиковая коробка, которые уже есть во многих селах. От имени спортсменов огромное спасибо главе Добринского района С.П. Москворецкому и мэру поселка Н.В. Чижову за то, что услышали нас и откликнулись на нашу просьбу.
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