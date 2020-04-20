Каким будет новый парк в Добринке?

Детский парк в центре Добринки получит вторую жизнь. По планам, здесь должна появиться современная пластиковая коробка как для игры в хоккей, так и для катания на коньках, теплые раздевалки, небольшая трибуна для зрителей, система освещения. Ледовая арена под открытым небом разместится на месте нынешней деревянной горки и уличных тренажеров. Свои слова благодарности по этому поводу, адресованные инициаторам преобразований, уже высказали добринские спортсмены-энтузиасты.

Также строители в этом году сделают большую центральную аллею, кардинально изменится и входная группа. В обновленном парке появятся новые скамейки, места для семейного отдыха, фонари, цветники, деревья и кустарники. Особое внимание уделят детям. Для них предусмотрена специальная зона, в которой будут представлены различные игровые «городки», многоуровневые горки и многое другое. Но благоустройство этой части парка попадает во вторую очередь преобразований.

Мэр Добринки Николай Чижов особо подчеркнул, что все то, что сейчас демонтируется, будет установлено в других местах отдыха как в районном центре, так и ряде сельских поселений. Так, уличные тренажеры получат постоянную прописку в жилом микрорайоне на улице Воронского, детские игровые городки планируют установить в микрорайоне Чамлычка между двумя улицами: Красная Зорька и Свободы. В этих местах массового отдыха и занятий спортом уложат снятую в парке тротуарную плитку, установят декоративные лавочки и мусорницы.

Дизайн-проект объекта позволяет с уверенностью говорить: наш обновленный парк ни в чем не уступит любому городскому.

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