«Казаки России» приняли участие в гала-фестивале в КНР

Государственный театр танца «Казаки России» накануне показал «Казачий пляс» и «Липецкую Матаню» в КНР. Артисты подготовили новые танцевальные номера с казачьим колоритом под китайскую национальную музыку и выступили перед огромной аудиторией на новогоднем гала-фестивале на телевидении провинции Ляонин.

Выступление состоялось 8 января, а его трансляция на телевидении пройдет 23 января. Приглашающая сторона — «Радио и телевизионная группа Ляонина» — назвала государственный театр танца «Казаки России» «уникальным арт-брендом, который создал большое количество прекрасных работ и оказал огромное влияние на творческую индустрию».