«Казаки России» выступят на гала-фестивале в КНР

Государственный театр танца «Казаки России» в январе повезет «Казачий пляс» и «Липецкую Матаню» в КНР. Артисты театра подготовили новые танцевальные номера с казачьим колоритом под китайскую национальную музыку, чтобы выступить перед огромной аудиторией на гала-фестивале Нового года на телевидении Ляонина.

Фестиваль ежегодно собирает самых выдающихся артистов из разных стран, чтобы приветствовать жителей Поднебесной свежими творческими представлениями. Выступление планируется 8 января 2020 года, а его трансляция на телевидении пройдет 23 января. Приглашающая сторона — «Радио и телевизионная группа Ляонина» — назвала государственный театр танца «Казаки России» «уникальным арт-брендом, который создал большое количество прекрасных работ и оказал огромное влияние на творческую индустрию».