Киноновинки в январе «сделали кассу»

Похоже, мода на поход в кинотеатры возвращается. Только за десять дней нового года фильмы на большом экране в районном Доме культуры посмотрели более тысячи человек. Это — настоящий рекорд по количеству зрителей за последнее время! Выручка составила свыше 140 тысяч рублей, тогда как обычно ежемесячный доход от просмотра фильмов не превышает 10-ти тысяч.

— Кассу нам сделали три киноновинки, — рассказывает ведущий методист центра культуры и досуга Людмила Бортникова. — Причем их премьерный показ проходил одновременно как в городских кинотеатрах, так и у нас в Добринке. Поэтому большинство киноманов предпочло не ехать в областной центр, а посмотреть фильм в хорошем качестве в своем поселке.

Было среди зрителей и много горожан, которые приехали на новогодние праздники погостить в Добринку. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка были приятно удивлены, что новинки кино можно посмотреть в нашем поселке без всякого ажиотажа.

Да и сама атмосфера в эти дни в районном Доме культуры напоминала сказку. На улице стояла совсем не новогодняя погода, а все, кто попадал сюда, оказывались в окружении зимних пейзажев. Работники культуры постарались, чтобы всем гостям было у них тепло и уютно.