Клуб «Родник» принял новых участников

На днях в редакции «Добринских вестей» состоялось заседание клуба «Родник», который пополнился двумя новыми героями. Решили «влиться» в него супруги Гавриловы из Александровки. Надо сказать, внимательные читатели наверняка помнят, как осенью наша газета писала о главе этого семейства Николае Витальевиче, с большим увлечением занимающемся разведением различных садовых и овощных культур. А узнали о нём в тот момент, когда он привёз в редакцию стихи своей жены Лидии Алексеевны.

— Мы переехали в ваш район из Киргизии, люди тоже сельские, поэтому и купили домик на земле, отстроили его, — поведали они о себе.

Те, кто теперь проживает по соседству с ними в Александровке, называют их очень трудолюбивыми и ответственными людьми.

Хозяин там долгое время работал на известном в СССР заводе имени Фрунзе литейщиком. А судьба его спутницы жизни и вовсе показалась всем интересной. Родилась в Китае, куда за лучшей жизнью из Казахстана ещё в 30-е годы уехали её родители. Через несколько лет вернулась оттуда только мама с крошечной Лидой и двумя сыновьями.

— В 1954-м началось освоение целины, — говорит она, — мы пока жили в Казахстане. В 1959-м я училась в 7-м классе, приехали родственники из Киргизии, и мы поехали с ними. Там же окончила школу, сначала мечтала быть учителем, литературу просто обожала. Но потом передумала и поступила учиться с подружками в профтехучилище на … газоэлектросварщика, о чём даже и представления не имела и не понимала, что эта работа больше подходит для мужчин.

Тем не менее, так же, как и муж, много лет она проработает на том же заводе сварщиком, где они и повстречаются. Довелось ей потрудиться и вулканизаторщиком.

Супруги Гавриловы 1 января этого года отметили 55 лет совместной жизни, с чем все собравшиеся родниковцы их горячо поздравили. И всем стало интересно, как давно она брала в руки сварочный аппарат. Оказывается, недавно: требовалось на новом месте много чего приваривать.

Лидия Алексеевна почитала свои трогательные стихи, признавшись, что писать их начала ещё в юности.

Потом Елена Жилинская из Павловки всем представила вертеп, какой вместе со своим мужем Григорием они сделали к Рождеству.

— Я давно мечтала, чтоб и у меня дома он был. Вот, наконец, получилось, — сказала она и показала своё творение, удивившее всех своей кропотливостью. Только золотошвейке его не занимать!

Участники клуба всегда поздравляют юбиляров. В этот раз подарок преподнесли Татьяне Алексеевне Андрияновой с пожеланиями здоровья и долголетия.

Родниковцы обсудили планы на год текущий, причём как ближние, так и дальние. Тамара Васильевна Шигина подчеркнула, что 2020-й – это год 75-летия Великой Победы, поэтому клуб «Родник» тоже не может обойти стороной такую дату. Поступило несколько предложений по этому поводу. А что это конкретно будет, мы обязательно позднее расскажем вам, уважаемые читатели.