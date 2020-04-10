Когда повышенные градусы приобретают иной смысл

Больше недели у всех, кто въезжал в наш район, измеряли температуру

В первые же дни введения режима самоизоляции на въезде в область, авто- и железнодорожных вокзалах появились контрольные посты. У прибывших граждан измеряли температуру и просили назвать цель своего визита в регион.

По словам начальника отделения ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району, майора полиции Александра Ногтева, согласно постановлению главы администрации Липецкой области на территории нашего муниципалитета с 28 марта было организовано круглосуточное дежурство нарядов ДПС на двух контрольных постах. Первый из них находится в п. Политотдел Петровского поселения, откуда в наш район приезжают гости из соседней Тамбовской области. Другой — на добринском участке автотрассы Воронеж-Тамбов, где и побывал корреспондент «ДВ».

На дежурство мы выехали вместе со старшим инспектором ДПС, старшим лейтенантом полиции Сергеем Жигулиным, полицейским-кинологом Павлом Черникиным и фельдшером ГУЗ «Добринская ЦРБ» Ниной Крутских.

Контрольный пост находится на примыкающей к трассе автодороге через Чамлык-Никольское. Транспортная артерия Воронеж-Тамбов является достаточно загруженной автомобилями, как легковыми, так и большегрузами. Некоторые гости заезжают в Чамлык-Никольское. Сюда заходит и рейсовый автобус, курсирующий между двумя крупными городами. Но с введением карантинных мер, по наблюдению сотрудника ДПС, поток машин заметно снизился.

У всех въезжающих в наш район медицинский работник измеряла температуру. Отметим сразу, что лиц, у которых она была бы повышенной, за все дежурство выявлено не было.

Данные обо всех проезжающих водителях, их пассажирах, автомобилях фиксировались полицейскими.

Как позднее сообщил А.В. Ногтев, с минувшего вторника согласно поступившему из УГИБДД УМВД России по Липецкой области распоряжению дежурство на контрольных постах в Добринском районе было прекращено.

Роман ПАНОВ.

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