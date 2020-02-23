Коленом в голову. Илья Курзанов одержал победу над бразильцем

Боец смешанных единоборств из Добринки Илья Курзанов, представляющий воронежский бойцовский клуб «Александр», одержал победу в поединке против бразильца Андерсона Буено. Бой прошел 22 февраля в рамках Международного турнира по смешанным единоборствам ММА FIGHT RIOT в Воронеже.

Бой проходил с явным преимуществом Ильи, а во втором раунде наш земляк и вовсе завершил его досрочно. Ударом с прыжка коленом в голову Илья Курзанов нокаутировал бразильца.

Стоит отметить, что эта победа далась Илье невероятно тяжело, прежде всего, психологически. Несколько дней назад в ДТП погибла его мама.