Спорт

Коленом в голову. Илья Курзанов одержал победу над бразильцем

10 минут назад
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Боец смешанных единоборств из Добринки Илья Курзанов, представляющий воронежский бойцовский клуб «Александр», одержал победу в поединке против бразильца Андерсона Буено. Бой прошел 22 февраля в рамках Международного турнира по смешанным единоборствам ММА FIGHT RIOT в Воронеже.

Бой проходил с явным преимуществом Ильи, а во втором раунде наш земляк и вовсе завершил его досрочно. Ударом с прыжка коленом в голову Илья Курзанов нокаутировал бразильца.

Стоит отметить, что эта победа далась Илье невероятно тяжело, прежде всего, психологически. Несколько дней назад в ДТП погибла его мама.

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