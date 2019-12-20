Коллектив ЛГПУ поздравили с 70-летием вуза

Глава региона Игорь Артамонов поздравил коллектив Липецкого Государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского с 70-летием вуза. В приветственной речи руководитель области отметил, что благополучие и развитие области во многом зависит от работы педагогов.

«Без образования нет ничего. От работы педагогов зависит благосостояние области. Даже счастье людей зависит от работы педагогов. Я знаю много прекрасных выпускников, закончивших этот вуз, которые работают в самых современных организациях и предприятиях области. Хочу сказать вам слова благодарности за ваш труд. Надо продолжать движение вперед и ускоряться. Успехов вам, друзья!», — сказал Игорь Артамонов.Также глава администрации посетил общежития вуза, которые давно нуждаются в ремонте. На сайт «Развиваем Липецкую область вместе» поступает много обращений. Игорь Артамонов отметил, что область поможет вузу в ремонте. «Следуя доброй традиции приходить на юбилей с подарками, мы решили поддержать ваш почин по ремонту студенческого общежития. Приедут специалисты, составят смету, начнутся работы», – отметил Игорь Артамонов.

В концертном зале ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского собрались преподаватели разных лет, сотрудники, студенты, выпускники, представители власти, духовенство, гости из других вузов области. Поздравительные послания в адрес руководства вуза направили Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Александр Степанов и Министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Также на праздновании глава региона вручил грамоты и благодарственные письма администрации Липецкой области сотрудникам, чей весомый вклад содействовал успешному развитию образовательного учреждения.

За свою историю ЛГПУ прошёл путь от учительского училища до университета. Вуз ведет активную научно-исследовательскую и экспертно-аналитическую работу с использованием цифровых технологий и занимает высокие позиции в национальных рейтингах.