Команда Богородицкой администрации обошла «Аякс» и «Фортуну»

3 января в спортивном зале физкультурного комплекса поселка Плавица состоялся открытый турнир по мини-футболу, организатором которого стала администрация Богородицкого сельсовета.

Турнир проходил по круговой системе, где все команды должны были сыграть по одному матчу друг с другом, а победитель определялся по большему количеству набранных очков.

В итоге победителем соревнований стали представители Богородицкой администрации. На втором месте команда «АЯКС», а бронзовые награды турнира завоевали футболисты «Фортуны».

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями и кубками.