Компания Bayer планирует строительство завода на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк»

Немецкий концерн Bayer продолжит работу над планом строительства собственного завода по производству средств защиты растений на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк».

Завод будет ориентирован в основном на российский рынок, часть продукции будет поставляться на экспорт, включая страны СНГ. Основное внимание Bayer уделит производству продуктов для защиты зерновых культур, кукурузы и сахарной свёклы.

Как заявил руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе Ив Пике, строительство завода в Липецкой области станет с одной стороны важным шагом для немецкого концерна, с другой – приведёт к повышению эффективности агропромышленного производства и увеличению экспортного потенциала российского сельского хозяйства.

Руководство Bayer отметило, что липецкая особая экономическая была выбрана, в том числе, благодаря её развитой инфраструктуре и удачному расположению, которое поможет компании быть ближе к клиентам.