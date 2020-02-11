Компания «Бекарт» отмечает 10-летие своей деятельности в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил завод «Бекарт» в особой экономической зоне «Липецк». Предприятие отмечает юбилей – 10 лет. Первая очередь производства была запущена 10 февраля 2010 года. Завод специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли.

На торжественной церемонии, посвященной 10-летию предприятия в Липецкой области, присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в России Жан-Артур Режибо, президент группы компаний «Бекарт» Мэтью Тэйлор, представители Особой Экономической Зоны, Бельгийско-Люксембургской торгово-промышленной палаты.

«История Бекарта в России и Липецкой области – это история большого успеха, — сказал посол Королевства Бельгия в России Жан-Артур Режибо. – Два года тому назад я посетил этот завод, мы открывали вторую линию гальванизации. И сегодня я слышу, что компания собирается и дальше инвестировать в развитие производства. Это замечательный пример того, как международная компания может плодотворно работать в России. Я надеюсь, что предприятие будет и дальше развиваться в Липецкой области».

Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область заинтересована в развитии деловых контактов с бельгийскими партнерами и поздравил руководство компании и ее сотрудников с 10-летием успешного развития в России.

«Мы рады, что у нас есть такой завод, с такой клиентоориентированной и социально ответственной командой. Ценности «Бекарт» совпадают с теми идеалами, которые мы намерены привносить в Липецкую область. Надеюсь, что вы будете дальше развиваться и расширяться, будете радовать область своими успехами», — сказал Игорь Артамонов.

Президент компании Мэтью Тейлор, в свою очередь, высказал признательность команде липецкого завода. Сегодня здесь трудятся около 500 человек. В прошлом году липецкая команда показала лучший результат по индексу включенности в производственные процессы и ценности предприятия. В 2020 году компания планирует инвестировать более пяти млн евро на расширение цеха полуфабрикатов и диджитализацию производства. За счет этого будут созданы новые рабочие места.