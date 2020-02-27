Компания EGIDA планирует создать на липецкой площадке более 200 рабочих мест

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с представителями компании EGIDA, ставшей резидентом ОЭЗ «Липецк» в конце 2018 года. Руководитель исполнительной власти региона подчеркнул, что область заинтересована в привлечении инвестиций, открытии современных предприятий, производящих качественную продукцию, создании новых рабочих мест для жителей региона.

«В особой экономической зоне «Липецк» сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, – отметил Игорь Артамонов. – Мы постоянно нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки инвестиций».

В ходе встречи вице-президент ООО «Эгида+» Валерий Хлебников заявил об увеличении объема инвестиций. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время в планах приступить к реализации не только первого этапа строительства, но и сразу второй очереди предприятия на площади 12,5 гектара. Первоначально предполагалось, что объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, теперь размер вложений увеличится до 3,79 млрд.

Компания EGIDA является одним из лидеров в России по производству и продаже эластичного пенополиуретана, мебельных тканей, клея и комплектующих для мягкой мебели. Она поставляет комплектующие для крупнейших производителей мебели России и стран СНГ, в том числе таких, как Askona, Moon, Hoff. Сегодня EGIDA производит не менее 35% эластичного пенополиуретана в России. Запуск производственных мощностей в ОЭЗ «Липецк» позволит увеличить занимаемую долю на рынке до 40%. К 2022 году компания планирует создать на липецкой площадке более 200 рабочих мест.