Конференция по безопасности и охране труда состоялась в администрации области

Конференция по безопасности и охране труда, организованная Липецкой торгово-промышленной палатой совместно с управлением труда и занятости Липецкой области, прошла в администрации региона. Целью заседания стала активизация делового сотрудничества представителей бизнеса, профсоюзов, контролирующих органов в области охраны труда и безопасности производственных процессов, выработка конкретных решений по защите социально-трудовых прав работников, создание безопасных условий труда на всех предприятиях и организациях Липецкой области, безусловное соблюдение требований по охране труда.

В работе заседания приняли участие представители органов исполнительной власти области, государственной инспекции труда в Липецкой области, Фонда социального страхования, объединений работодателей, руководители служб охраны труда предприятий и организаций, специалисты по охране труда муниципальных образований. С приветственным словом к участникам совещания обратился президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов, отметивший первостепенность безопасности на производстве как основного фактора работы любого предприятия. Создание безопасных условий труда, снижение производственного травматизма и защита социально-трудовых прав граждан — главная задача как органов власти, так и работодателей, и профсоюзов. Необходимо регулярно и планомерно проводить такие мероприятия, обеспечивать культуру труда и производства, профилактики и безопасности трудящихся региона.

Заместитель начальника управления труда и занятости области Александр Силин выступил с подробным докладом о состоянии условий охраны труда в регионе. В своем выступлении он подчеркнул, что главной задачей на текущий год является снижение производственного травматизма, указал на важность непрерывности процесса обучения и переобучения сотрудников предприятий вопросам охраны и безопасности труда.

Кроме того, на конференции говорилось о правовой грамотности руководителей, должностных лиц и повышения уровня знаний у непосредственных организаторов работ, усиления общественного контроля в организациях, ступенчатого контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах как одного из элементов системы управления рисками. Обсуждался ряд других важных тем, в том числе проведение специальной оценки условий труда, приобретение специальной одежды, осуществление обязательных периодических медицинских осмотров, санаторно-курортное лечение работников и, особенно, предпенсионеров.

По итогам конференции был принята резолюция активизировать взаимодействие с целью снижения производственного травматизма на предприятиях Липецкой области, усилить контроль за проведением специальной оценки условий труда на предприятиях.