Коронавирус добрался до Липецкой области. Кто заболел и сколько человек с ними контактировали?

Как мы уже писали ранее, в Липецкой области выявлено три случая заболевания коронавирусом. Все три человека заразились, пребывая в Италии. Они вернулись оттуда в первых числах марта. Возвращались в Липецкую область на личном автотранспорте. И сразу были взяты под наблюдение. Пациенты госпитализированы в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу с соблюдением всех мер инфекционной безопасности и помещены в отдельные боксы. Состояние больных в настоящее время ближе к удовлетворительному.

Заболели женщина 1961 г.р., а также супружеская пара (мужчина 1972 г.р. и женщина 1981 г.р.).

Все они находились под наблюдением с момента возвращения в Липецкую область и при первых симптомах коронавирусной инфекции были госпитализированы в инфекционный стационар. Такой информацией поделилась пресс-служба областной администрации со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Выявлено также 5 человек, которые контактировали с больными. Все они находятся под наблюдением в обсервационных отделениях. Малое число контактных лиц объясняется четкой работой всех служб и быстрой изоляцией заболевших.

Администрация региона держит под контролем возможное распространение коронавирусной инфекции. Открыта горячая линия. Задать вопросы о профилактике и лечении коронавирусной инфекции можно по телефону — 8-904-288-18-42.